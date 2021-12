Philippe Clement se méfie d'Anderlecht: "Une équipe plus mature"

Le Club de Bruges a fait le boulot avant le Topper, mais Philippe Clement sait ce que c'est un autre défi qui attend ses troupes dimanche.

Deux victoires et sept buts inscrits: le Club de Bruges a entretenu sa confiance avant de recevoir le Sporting d'Anderlecht. Mais Philippe Clement le sait: les Mauves arriveront, eux aussi, lancés au Jan Breydel dimanche après-midi. "

C'est une équipe plus expérimentée et plus mature que celle que nous avions rencontrée la saison dernière", estime le coach brugeois pour Het Nieuwsblad. "Mais nous aussi, nous sommes plus murs. Noa Lang et Charles De Ketelaere jouent désormais tous les matchs. S'ils sont bien encadrés, ils peuvent continuer à prester à un très haut niveau." Le rendez-vous est en tout cas pris, dès 13h30, dimanche après-midi.