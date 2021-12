Edward Still salue la "montée en puissance" de Jackson Tchatchoua

Le jeune latéral carolo grandit au fil des semaines et il a été récompensé jeudi soir à Genk.

Dans le Limbourg, Jackson Tchatchoua a, en effet, inscrit le tout premier but de sa jeune carrière professionnelle, mais il a aussi livré une solide prestation sur son flanc droit. Une prestation saluée par Edward Still en conférence de presse. "Il monte en puissance", analyse le coach carolo.

Il prend confiance et il sent la confiance de ses équipiers grandir.

"Il commence à prendre confiance et il sent aussi la confiance de ses équipiers grandir au fil des semaines. En plus, sa présence et son travail sur l'extérieur créent des espaces dont peut profiter notamment Ali Gholizadeh", estime Edward Still.

Le latéral de 20 ans avait pourtant débuté la saison sur le banc. C'est Jules Van Cleemput qui arpentait le flanc carolo en début de saison. Mais l'ancien Malinois a ensuite été replacé dans l'axe et Jackson Tchatchoua en a profité pour s'installer dans le onze de base. Avec réussite: il avait déjà distillé trois assists avant d'inscrire son premier but, à Genk, jeudi soir.