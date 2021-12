Javier Torrente : "La partie était déjà pliée"

Javier Torrente était bouleversé après la défaite du Beerschot contre le KV Ostende. Il constate également que marquer un but est compliqué chez les Rats. Peu importe qui il met sur le terrain.

Javier Torrente savait que les deux buts inscrits juste avant la mi-temps sonnaient le glas de son équipe. "Je pense qu'il y a eu un moment où nous aurions pu marquer. Ensuite, nous avons encaissé deux buts en quelques minutes et ça nous a fait mal. La partie était déjà pliée", a confié le technicien argentin à l'issue de la rencontre.

"Nos attaquants n'ont pas réussi à marquer un but en première et en deuxième mi-temps", a expliqué Torrente, qui a fait entrer Shankland à la place de Suzuki à la mi-temps. "Parce qu'avec ce seul but, nous aurions pu revenir dans le match. Malheureusement, cela ne s'est pas produit car il est très difficile pour nous de marquer des buts et ainsi des points."