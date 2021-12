Un Aiglon en route vers Watford

Il n'est plus vraiment la priorité de son entraîneur.

Moins utilisé depuis l’arrivée de l'entraîneur Christophe Galtier à Nice, le latéral gauche Hassane Kamara (27 ans, 11 matchs en L1 cette saison) a été écarté du groupe azuréen à l’occasion des 4 derniers matchs. L’ancien Rémois n’entre plus dans les plans de son coach et un départ cet hiver semble inéluctable. Dans ce cadre, RMC Sport nous apprend que les négociations ont commencé avec Watford, en quête d’un joueur à ce poste et intéressé par le profil de l’Aiglon.

En raison des bonnes relations entre les représentants de l’international ivoirien et les Hornets, ce dossier pourrait connaître une issue favorable. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Gym, le natif de Saint-Denis se retrouve évalué à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.