Joseph Okumu, satisfaction Gantoise : "Ce qui compte pour moi c'est d'être à la hauteur sur le terrain"

Jusqu'ici, le Kényan a été un titulaire régulier dans la défense des Buffalos.

Arrivé d'Elfsborg (Suède) cet été, Joseph Okumu était un joueur convoité et avait finalement opté pour la Belgique.

Depuis, le défenseur n'a pas déçu et s'est hissé comme un titulaire régulier et un pion important du onze Gantois. Michel Louwagie avait d'ailleurs même qualifié Okumu de "meilleure acquisition" du club lors d'un entretien accordé à Sport/Footmagazine (lire ici).

"Mes représentants avaient reçu plusieurs offres après la fin de la saison dernière. Je les ai laissé faire le travail", a confié le joueur à WigWam. "Ce qui compte pour moi c'est d'être à la hauteur sur le terrain, et je les laisse s'occuper de tout le reste. Il faut bien sûr que la proposition me convienne. Et dans ce cas, ils ont estimé que celle de La Gantoise était la meilleure option", explique le Kényan.

"J'ai parlé à Johanna Omolo qui a joué dans plusieurs clubs en Belgique. J'ai également eu une conversation téléphonique avec l'entraîneur, monsieur Vanhaezebrouck. Et puis j'ai signé pour quatre saisons", termine Okulu qui compte 19 apparitions sous le maillot des Buffalos, toutes compétitions confondues. Le joueur de 24 ans est également international.