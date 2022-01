🎥 Nurudeen et le Ghana surclassés par l'Algérie du Carolo Zorgane

L'Algérie et le Ghana, en pleine préparation de la CAN, s'affrontaient en amical à l'Education City Stadium d'Al Rayyan au Qatar.

Le champion d'Afrique n'a fait qu'une bouchée du Ghana d'Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Joseph Paintsil (ex-Genk) ou encore Benjamin Tetteh (ex-Standard).

Adam Ounas (8e), Jonathan Mensah contre son camp (75e) et Islam Slimani (79e) sont les buteurs côté Fennecs.

