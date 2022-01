Officiel: Wesley Moraes quitte la D1A

Absent du stage des Blauw & Zwart à Marbella, le départ de Wesley Moraes, qui ne faisait aucun doute, est désormais officiel. L'attaquant qui a disputé six rencontres sous les couleurs Brugeoises cette saison (sans inscrire le moindre but) finira la saison à l'Internacional Porto Alegre, où il est prêté par le club anglais.

