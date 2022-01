Arsenal doit maintenant tout miser sur le top 4

Les Gunners sont passés par la fenêtre de la FA Cup ce dimanche, étant éjectés d'une compétition qui leur va pourtant si bien.

Depuis quelques semaines, Arsenal avait mis la seconde. Il y a eu 4 victoires, avec 14 buts marqués, et même si la dernière rencontre de championnat avait résulté d’une défaite contre Manchester City dans des circonstances particulières, on sentait un vent nouveau dans le groupe d’Arteta.

Mais ce dimanche : patatra. Battus sur la pelouse de Nottingham Forest, Sambi Lokonga et ses coéquipiers sont éliminés d’une compétitons qu’ils ont remporté 4 fois depuis 2014. Du coup, cela fait un objectif de moins pour les Londoniens. Que leur reste-t-il ?

Tout d’abord, l’EFL Cup, ancienne coupe de la Ligue. Ils sont en demi-finale contre Liverpool et ont une belle carte à jouer pour… assurer par ce chemin une présence en coupe d’Europe la saison prochaine. Mais surtout, l’objectif du club sera le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Les Gunners sont actuellement à la quatrième place et devront batailler dur avec West Ham, Tottenham et Manchester United pour ce précieux sésame. En effet, devant eux, Liverpool, Manchester City et Chelsea semblent déjà inaccessibles.

Une victoire en Coupe de la Ligue et un espoir de terminer dans le top 4 : voilà ce qu’il reste à Arsenal.