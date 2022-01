David Neres vers une porte de sortie à l'Ajax

Le joueur offensif de 24 ans serait proche d'un passage en Ukraine.

David Neres devrait quitter l’Ajax Amsterdam.

Le Brésilien stagne aujourd'hui malgré d'excellents débuts au club. Il s'était hissé comme un cadre offensif de l'attaque néerlandaise mais semble désormais avoir la tête ailleurs.

De plus, Antony a aujourd'hui pris sa place et Neres se dirigerait donc vers la sortie comme l'évoque Voetbal International. L'Ajax aurait un accord avec le Shakhtar Donetsk pour le transfert du joueur estimé entre 14 et 18 millions d'euros.