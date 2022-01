Officiel : Nicolas Gavory quitte le Standard de Liège

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel ce mercredi.

Nicolas Gavory quitte le Standard de Liège pour rejoindre le Fortuna Dusseldorf, actuel 13ème de seconde division allemande où il a paraphé un contrat jusqu'en 2025. Les Rouches reçoivent 500.000 euros pour le transfert du Français qui avait coûté six fois plus lorsqu'il avait rallié le matricule 16 en provenance d'Utrecht en 2019. Le back gauche aura disputé 96 rencontres (3 buts et 14 assists) en bord de Meuse.