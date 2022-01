Mouscron: les joueurs partent en grève !

Les Hurlus attendent toujours leurs salaires du mois de décembre.

Comme les salaires de décembre n'ont pas été payés, les joueurs de l'Excel Mouscron sont partis en grève. Dans des propos relayés par Vers l'Avenir, Christophe Lepoint a fait part de l'agaçement qui est présent dans les rangs des Hurlus.

""On n’en peut plus de la situation, Tout se répète inlassablement malgré les discours qui se veulent rassurants de la direction. On ne peut plus continuer à vivre dans l’incertitude de savoir si on sera payé ou pas. On est dans une période charnière de la saison, ça doit changer pour qu’on puisse continuer à avancer sans ruiner le travail effectué depuis le retour de José Jeunechamps à la tête du groupe. On a besoin d’un signal fort pour repartir de l’avant en championnat même si j’avoue que je suis très inquiet pour la suite de la saison."

Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? L'avenir nous le dira.