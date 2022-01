Dylan Mbayo, le double buteur héroïque de Courtrai : "Je suis très heureux"

Aligné d'entrée de jeu et auteur d'un doublé, il fut la belle surprise de la soirée.

Vendredi, Courtrai est parvenu à arracher le match nul 2-2 à Gand et a notamment pu compter sur un Dylan Mbayo en grande forme. Le jeune et virevoltant ailier de 20 ans s'est chargé d'inscrire un doublé, et ce contre ses anciennes couleurs.

Le jeune talent était visiblement heureux à l'issue de la rencontre : "Je suis très heureux d'avoir marqué même si j'aurais préféré que cela rapporte plus qu'un point. Chaque fois que je joue, j'essaye de montrer ce que je vaux. Je suis content de ma performance mais maintenant, je dois continuer à travailler dur", a-t-il déclaré.