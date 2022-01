L'Antwerp ne sait pas ce qu'il se passe avec Abdoulaye Seck

Personne ne sait ce qui se passe avec Abdoulaye Seck. Il n'était pas non plus sur le banc lors du deuxième match du Sénégal.

Abdoulaye Seck a été sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Toutefois, le défenseur central n'a pas pris part aux deux matchs de sa sélection et n'était pas non plus sur le banc.

Du côté de l'Antwerp, ils ne savent pas ce qui se passe. "Nous essayons d'entrer en contact avec lui, mais nous n'avons pas pu le faire pour l'instant", a déclaré Brian Priske lors de sa conférence de presse. "Il faut attendre et voir."

A-t-il le Covid-19 ou une blessure musculaire mineure ? Nous ne savons pas. Il était négatif quand il est parti. Nous espérons que le Sénégal nous donnera des nouvelles bientôt", a déclaré le team manager du matricule 1, Sascha Van de Sande.