L'attaquant néerlandais n'était pas heureux ces derniers mois avec Philippe Clement.

Sous Philippe Clement, Bas Dost était devenu un attaquant réserviste, mais l'arrivée de Schreuder a changé les cartes. Charles De Ketelaere joue à ses côtés et du coup il peut vraiment jouer en vrai numéro 9. "Je suis à nouveau respecté", a déclaré l'attaquant après la rencontre.

Le peu de temps de jeu du grand attaquant aurait pu le pousser vers la sortie cette hiver mais maintenant tout a changé: "C'est vrai que l'arrivée de Schreuder change ma situation. Je suis à nouveau dans l'équipe, car les 6 derniers mois n'ont pas été amusants pour moi".

Du coup, Bas Dost pourrait rester après le 30 juin: "Nous n'avons pas encore parlé d'un nouveau contrat et c'est logique. Je viens d'une situation qui n'était pas à mon avantage. Mais maintenant une nouvelle étape commence et elle commence avec un but. Je ne suis pas encore terminé".

Il faudra maintenant, dans les prochaines semaines, s'il restera titulaire.