Bundesliga : Dortmund l'emporte, Hazard et Witsel montent au jeu

En Bundesliga, le Borussia Dortmund a remporté un match difficile à Hoffenheim, sans Thorgan Hazard et Axel Witsel dans le onze de base. Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné à domicile contre l'Union Berlin.

Contre-performance de Mönchengladbach à domicile : les Fohlen se sont inclinés face à l'Union Berlin, qui en profitent de leur côté pour rester installés dans le top 4 de la Bundesliga. Un but tardif de Kruse, son deuxième de la soirée, a offert la victoire à l'Union (1-2). Le Borussia est 12e, à 3 points à peine de la place de barragiste.

Pas encore trace d'Hugo Siquet à Fribourg, mais une victoire pour son équipe (2-0), face au Vfb Stuttgart qui reste avant-dernier du championnat. Fribourg reste ainsi dans la roue de l'Union, à la 5e place.

Witsel et Hazard montent au jeu

Axel Witsel et Thorgan Hazard ont tous deux commencé sur le banc lors du déplacement du Borussia Dortmund à Hoffenheim. Haaland a mis les Schwarzgelben sur du velours dès la 6e minute, mais Kramaric égalisera à la 45e+1. Hazard montera à la 56e minute, Witsel à la 62e ; entre temps, Marco Reus avait redonné l'avantage à ses couleurs. Un auto-but de Raum fera le break, et Hoffenheim reviendra trop tard à portée via Rutter à la 77e (2-3, score final).

Dortmund reste solide deuxième de Bundesliga, tandis que Hoffenheim voit Fribourg et l'Union Berlin passer devant au classement.