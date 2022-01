Markus Pflanz : "Ostende va devoir se trouver un nouvel entraîneur, mais je veux rester"

Après le départ soudain d'Alexander Blessin, l'adjoint Markus Pflanz a repris les rênes de l'équipe. Pour son premier match contre l'Antwerp, il a vu son équipe s'incliner (1-2) à domicile. Mais combien de temps restera-t-il à la barre ?

L'Antwerp n'a pas arrêté de jouer en deuxième mi-temps. Et Ostende a aussi un peu perdu la partie à cause d'une mauvaise défense. "Déçu, mais c'est normal après un tel match", a déclaré Pflanz. "Nous nous sommes bien battus, mais nous avons fait deux ou trois erreurs d'affilée. Maintenant, eh bien, c'était une semaine bizarre pour tout le monde."

Pflanz se retrouve soudainement à la tête de l'équipe, ce à quoi il ne s'attendait pas. "Alexander s'est soudainement retrouvé dans notre bureau et ne savait pas trop comment le dire. Il a dit qu'il avait une offre de l'Italie et que les choses allaient très vite. Nous n'avons pas eu le temps de nous parler depuis, mais j'espère trouver du temps pour cela dans les prochains jours."

Et Pflanz lui-même ? Comment voit-il son avenir ? Aimerait-il rester entraîneur principal ? "Ce n'est pas possible, car je n'ai pas de diplôme de licence pro. Ils devront trouver un nouvel entraîneur. En Allemagne, j'ai toujours été entraîneur principal, mais jamais au plus haut niveau. J'espère en tout cas rester ici en tant qu'adjoint, car j'aime être ici."