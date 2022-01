Premier League : ManU enchaîne de justesse et dépasse West Ham, Newcastle prend 3 points en or

Manchester United a dû attendre le bout des arrêts de jeu pour arracher la victoire face à West Ham, dépassant ainsi les Hammers au classement ; Newcastle, de son côté, a pris trois points en or à Leeds.

Après leur belle victoire à Brentford, les Red Devils recevaient West Ham pour un duel très important : les Hammers étaient 4es, à 2 points de Manchester United, et ont tenu bon pendant ... presque toute la rencontre. Dans une rencontre plutôt terne, ils ont même alerté David De Gea à plusieurs reprises, même s'il faudra attendre le deuxième acte pour voir le premier tir cadré ; il sera signé Fred (49e).

Areola comme De Gea tiendront leur équipe dans le match, Soucek manquant ensuite le cadre en toute fin de temps règlementaire ... jusqu'à la délivrance signée Marcus Rashford : monté au jeu à la 62e, il est servi par un Cavani rentré à la 82e - deux changements gagnants (1-0, 90e+3). United peut souffler : voilà l'équipe de Ralf Rangnick dans le top 4.

Newcastle United voit la lumière au bout du tunnel

La mission sauvetage d'Eddie Howe à Newcastle United commence à sembler réaliste, et ce alors que les Magpies n'ont certainement pas encore fini de se renforcer cet hiver. Après deux nuls consécutifs, Newcastle a été l'emporter à Leeds United (0-1) sur un but du vétéran Jonjo Shelvey ; lanterne rouge il y a encore quelques semaines, le "nouveau riche" du football anglais n'est plus qu'à un point de Norwich, premier non-relégable.