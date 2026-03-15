Après Lukaku et De Bruyne, un autre Diable Rouge fait son retour : une alternative de plus pour Rudi Garcia

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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Après Lukaku et De Bruyne, un autre Diable Rouge fait son retour : une alternative de plus pour Rudi Garcia

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Charles De Ketelaere a rejoué avec l'Atalanta après plus d'un mois d'absence. Le Diable Rouge est monté en jeu contre l'Inter.

Charles De Ketelaere a retrouvé les terrains ce week-end. Après un peu plus d'un mois d'absence, le Diable Rouge est monté au jeu samedi soir avec l'Atalanta face à l'Inter. Il est entré à la 76e minute, avec l'objectif de reprendre du rythme.

Le Belge revenait d'une opération au genou. Il s'était blessé à l'entraînement avec son club et avait dû passer par la case chirurgie. Un retour sans précipitation, avec une quinzaine de minutes pour retrouver des sensations.

L'Inter menait 1-0 quand CDK est monté au jeu. Quelques minutes plus tard, l'Atalanta a égalisé à la 82e minute. Un partage important, la Dea se bat pour rejoindre le top six et jouer l'Europe la saison prochaine.

Un retour en sélection aussi ?

Ce retour pourrait faire les affaires de Rudi Garcia. Le sélectionneur s'inquiétait du nombre de blessés chez les Diables Rouges ces dernières semaines. De Ketelaere peut offrir une autre option en attaque.


L'ancien joueur du Club de Bruges peut évoluer comme faux neuf à la place de Romelu Lukaku qui ne devrait pas être repris cette fois. Reste à voir si De Ketelaere sera dans la sélection pour les matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique. Le sélectionneur annoncera sa liste vendredi prochain.

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