Hans Vanaken blessé à Westerlo : le Club de Bruges connaît la gravité de sa blessure

Muzamel Rahmat
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Hans Vanaken blessé à Westerlo : le Club de Bruges connaît la gravité de sa blessure

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Plus de peur que de mal pour Hans Vanaken. Les examens passés ce dimanche ont écarté toute blessure grave à la hanche pour le capitaine du Club de Bruges.

C'est le soulagement général du côté du Jan Breydel. Hans Vanaken a reçu le feu vert des médecins alors que tout le monde craignait le pire pour le milieu de terrain du Club de Bruges.

Rien de grave

Les examens passés ce dimanche n'ont révélé aucune lésion sérieuse à sa hanche selon Het Laatste Nieuws. Le capitaine des Blauw en Zwart peut souffler et suivra un programme d'entraînement adapté cette semaine.

Vanaken avait dû quitter le terrain avant la mi-temps contre Westerlo. Ivan Leko avait déclaré que lorsque Vanaken sort, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Heureusement pour le coach, ce n'est pas grave.

Disponible la semaine prochaine ?

Si ses sensations sont bonnes, le maître à jouer pourrait figurer dans le groupe dès dimanche prochain face à Malines. Le dernier match de la phase classique du championnat.

Lire aussi… Un Diable Rouge de moins et du souci pour Bruges : "Ca ne va pas"
Le Club de Bruges préfère malgré tout rester prudent. Les Brugeois ne prendront aucun risque avec leur capitaine avant d'être certains qu'il est totalement remis.

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