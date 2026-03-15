Duel entre Diables Rouges en Premier League : Senne Lammens et United font tomber Amadou Onana et Villa

Manchester United a battu Aston Villa 3-1 dans un duel pour la troisième place. Senne Lammens et Amadou Onana étaient tous les deux sur la pelouse.

Ce duel entre compatriotes belges a tourné à l'avantage de Senne Lammens. Opposé à Amadou Onana ce week-end, le gardien de Manchester United s'est montré solide et a aidé son équipe à prendre le dessus.

Les Red Devils se sont imposés 3-1 contre Aston Villa. Les deux équipes étaient à égalité de points avant le coup d'envoi. Le vainqueur allait prendre la troisième place du classement.

C'est Casemiro qui a ouvert le score pour United. Barkley a remis Aston Villa dans le match à l'heure de jeu en inscrivant le but de l'égalisation, relançant la rencontre. Lammens n'a rien pu faire sur ce coup-là.

Manchester United a fait la différence à partir de la 70e minute. Cunha a redonné l'avantage aux Reds, puis Sesko a inscrit le troisième but pour sceller la victoire. United prend un petit avantage sur Aston Villa au classement.

Ensemble en sélection



Les deux Diables Rouges pourraient se retrouver très bientôt en sélection. La Belgique doit affronter les États-Unis puis le Mexique en matchs amicaux à la fin du mois.