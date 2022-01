Le KV Courtrai doit faire face à deux rencontres difficiles cette semaine, avec le Sporting Charleroi et le Club de Bruges au programme.

Pour le capitaine Kristof D'Haene, le changement d'entraîneur s'est avéré positif lorsque Luka Elsner lui-même a choisi de quitter Courtrai pour rejoindre le Standard de Liège. "Après le départ de Luka Elsner, certains joueurs ont été libérés", a déclaré D'Haene à Het Nieuwsblad. "C'est un très bon entraîneur, mais il est très exigeant. Il met beaucoup de pression et avec de jeunes joueurs, cela peut être oppressant."

Belhocine le fait d'une manière différente. "Karim est un peu plus cool dans ce domaine. La mayonnaise prend, Belhocine et le KV Courtrai sont sur la même longueur d'onde. Karim respire la mentalité de Courtrai : travailler sans relâche, ne jamais abandonner et aller au combat."

Pour l'entraîneur de Courtrai, ce sera une soirée spéciale contre son ancienne équipe. "Il y aura un Courtrai animé au départ. Tout le monde veut gagner contre son ancienne équipe, surtout Karim Belhocine. Il connaît Charleroi de fond en comble. Nous ne manquerons pas de motivation. Nous voulons poursuivre notre série d'invincibilité", a conclu D'Haene.