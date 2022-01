Il évolue à Londres depuis 2016, entre Premier League et Championship.

Denis Odoi pourrait faire son grand retour en Belgique, en cette fin de Mercato.

L'ancien défenseur de Lokeren et d'Anderlecht ne jouait plus vraiment du côté de Fulham, et serait désormais proche de Bruges, selon Het Laatste Nieuws.

Le contrat du défenseur de 33 ans à Londres expire cet été, et le Club cherche à étoffer son effectif en vue de la fin de saison.