Sinan Bolat est toujours convoité en Turquie : "Beaucoup de choses peuvent se passer en 24h"

Un fort intérêt existe de la part de deux clubs turcs pour le portier gantois.

Selon le Nieuwsblad, Sinan Bolat (33 ans) intéresserait encore le Galatasaray et le Fenerbahçe. Gand ne voudrait pas laisser son portier partir car il ne serait pas possible de lui trouver un remplaçant d'ici la fin de cette période de transferts. Les propos du gardien, relayés par le quotidien, nous apprennent qu'un départ d'ici la fin de ce mercato est encore possible.

"Deux clubs sont intéressés et se sont signalés auprès du club. Nous verrons ce qu'il se passe, car beaucoup de choses peuvent se passer en 24h. Pour le reste, je ne veux pas en dire trop. Sinon, il y aura trop d'agitation. J'ai toujours été clair sur comment je me sentais. C'est bien pour tout le monde quand il y a de la clarté. Je n'ai pas dit que je voulais partir, mais il ne me reste que 4 ou 5 mois de contrat", aurait-t-il déclaré.