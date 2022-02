Drôle de match à Courtrai, l'Antwerp l'emporte malgré un carton rouge rapide

L'Antwerp l'a emporté au Stade des Éperons d'Or malgré l'expulsion rapide de Birger Verstraete.

Le KV Courtrai peut s'en mordre les doigts : en première période, les Flandriens mettaient une pression folle sur l'Antwerp, et auraient même peut-être dû être récompensés mais le but de Badamosi (6e) était annulé pour un contact entre le Gambien et Jean Butez. Dès la 10e, une intervention de Birger Verstraete sur Messaoudi était sanctionnée par l'arbitre : le Belge était en position de dernier homme et l'Antwerp se retrouve donc réduit à 10 !

Le KVK est dans un fauteuil, mais en tombera de manière impromptue : un superbe long ballon de Nainggolan trouve Aly Samatta dans le dos de la défense, et le très mauvais retour de Lucas Rougeaux n'empêche pas l'ouverture du score (0-1, 19e). Kadri, puis Selemani à plusieurs reprises tenteront bien de remettre Courtrai dans le match, mais rien n'y fera.

En seconde période, même scénario : l'Antwerp est enfoncé, Dorian Dessoleil frôle le penalty et sur la phase suivante, c'est Radja Nainggolan qui arrête une frappe qui filait au but. Le médian est exclu, Mr De Cremer croyant l'avoir vu toucher la balle de la main ; la vidéo lui prouve le contraire, et évite donc que le Great Old soit réduit à 9 et qu'un penalty soit sifflé. Courtrai semble avoir laissé passer sa chance ; pire, Abdelkahar Kadri, vrai leader technique flandrien, est expulsé peu après pour un tacle pieds en avant sur Almeida (68e).

Très tendue, la rencontre restera pleine de suspens ... jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, Pieter Gerkens profitant des boulevards laissés par un KVK à l'attaque pour faire 0-2 (89e). Un but qui crée la colère chez les supporters courtraisiens, dont les débordements forcent l'arbitre à faire rentrer les joueurs temporairement aux vestiaires. Certains ultras flandriens se sont même dirigés vers la tribune officielle pour protester contre leur direction. Au terme de longs arrêts de jeu, le score ne bougera plus : l'Antwerp revient à 7 points de l'Union et dépasse le Club de Bruges, à la 2e place du classement.