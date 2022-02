Kristian Thorstvedt explique ce qui a changé depuis l'arrivée de Bernd Storck : "J'aime ça"

Le Racing Genk a décidé de faire confiance à Bernd Storck après le licenciement de John van den Brom. Le médian explique les différents entre ls deux coachs.

Le changement d'entraîneur a été un véritable choc, et Kristian Thorstvedt ne voit pas tout de suite où cela a mal tourné sous John van den Brom. "Pour moi, il était le meilleur, en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que personne. Il a donné beaucoup de liberté à son groupe, mais c'est sa façon de travailler et ça a marché, sinon nous n'aurions pas obtenu ces résultats l'année dernière", a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Le groupe n'a jamais demandé son licenciement. Nous avons continué à nous battre pour lui jusqu'au dernier match, aussi parce que nous avons toujours eu le sentiment qu'il suffisait d'une étincelle pour relancer la machine", a lâché le médian.

La différence avec le nouvel entraîneur est énorme. "Il travaille dans les moindres détails, tout doit être fait exactement comme il le souhaite. De la nourriture aux présentations powerpoint pour chaque session de formation. J'aime ça. Vous savez ce que vous allez faire et ce sur quoi vous allez travailler. L'accent est mis sur le physique, nous courons beaucoup à l'entraînement. Physiquement, nous sommes plus avancés maintenant que nous l'étions avant le Nouvel An, et c'est nécessaire si nous voulons faire quelque chose de notre saison."