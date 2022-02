Mousa Dembélé chez les Diables, l'éternelle frustration

Mousa Dembélé raccrochera bientôt les crampons. Même s'il n'a plus joué depuis août dernier avec son club chinois de Guanghzou, il a annoncé que sa carrière se terminera dès la fin de son contrat.

Dembélé, c'est pas moins de 578 matchs en club, 62 buts et 49 assists. Une carrière longue de 17 ans qui l'aura vu fouler les terrains d'Eredivisie et surtout de Premier League, où il était considéré comme l'un des meilleurs milieux d'Angleterre durant ses 7 années passées à Tottenham.

Pourtant, malgré ses performances remarquées chez les Spurs - avec notamment un but incroyable contre Anderlecht en Europa League, il n'y a pas que ça évidemment mais quel but quand même... - le milieu formé au Germinal Beerschot n'a jamais réellement confirmé chez les Diables Rouges. Une énigme peut-être, mais surtout un réel regret.

A special talent.



Congratulations on an incredible career, Mousa. Enjoy your retirement. 💙 pic.twitter.com/5Y3ZqPuCID