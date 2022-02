Mousa Dembélé confirme sa retraite

L'ancien Diable Rouge a confirmé la nouvelle sur son compte Instagram. Il compte néanmoins honorer l'année de contrat lui restant avec son club.

Mousa Dembélé et le football, c'est donc (bientôt) fini. Le joueur a confirmé cela via une publication sur son compte Instagram. L'actuel joueur du Guangzhou R&F a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière footballistique à la fin de son contrat. Le milieu relayeur de 34 ans a été un joueur important de Tottenham Hotspur entre 2012 et 2019. Il compte 82 sélections et 5 buts avec les Diables Rouges.

"Salut tout le monde, je voudrais d'abord vous remercier tous pour les messages attentionés que j'ai reçu. Pour être clair, je n'ai pas encore arrêté. J'ai encore une année de contrat. Mais je peux déjà confirmer que j'arrêterai ma carrière dès que cette année sera finie."