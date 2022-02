Sebastian Giovinco va faire son grand retour en Serie A

Libre depuis le mois d'août et la fin de son contrat à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l'attaquant âgé de 35 ans devrait retrouver le championnat italien qu'il avait quitté il y a sept ans.

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, Sebastian Giovinco va rejoindre la Sampdoria. Libre depuis le mois d'août, l'attaquant âgé de 35 ans est arrivé ce lundi soir à Gênes, et doit passer sa visite médicale mardi avant de s'engager jusqu'à la fin de la saison.



L'ancien international italien (23 sélections, 1 but) a porté les maillots de la Juventus, d'Empoli et de Parme en Italie avant de passer quatre ans à Toronto, en MLS. Il avait rejoint Al-Hilal en janvier 2019.