Adem Zorgane avant le choc face à Bruges: "Une excellente équipe, mais avec des failles exploitables"

Avant la rencontre de cette après-midi face au Club de Bruges, Adem Zorgane est revenu, au micro d'Eleven Sports, sur les forces et les faiblesses des Blauw & Zwart.

Ce dimanche, Charleroi se déplace au Jan Breydel pour affronter un Club de Bruges qui n'est pas au meilleur de sa forme. Les Blauw & Zwart ont été défaits la semaine dernière sur leur pelouse face à La Gantoise, et pourraient perdre leur troisième place à la différence de buts au profit d'Anderlecht s'ils connaissent le même sort en cette fin d'après-midi.

Au micro d'Eleven Sports, Adem Zorgane, l'un des éléments clés de l'effectif Carolo, est revenu sur les forces et les faiblesses de l'équipe désormais dirigée par Alfred Schreuder. "On sait que le Club de Bruges est un grand club. Ils ont des excellents joueurs et jouent les premiers rôles chaque année. Toute l'équipe ou presque est là depuis plusieurs années, donc ils ont énormément d'automatismes. Mais ils ont des failles défensives qu'il est possible d'exploiter. "