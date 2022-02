Toujours en activité au Vissel Kobe, le milieu de terrain âgé de 37 ans conserve logiquement un lien très fort avec son club formateur

Après sa carrière de joueur, Andrés Iniesta se verrait bien revenir au FC Barcelone. "J'adorerais revenir au Barça. J'ai envie d'aider l'institution à l'avenir, mais selon les circonstances, il y a plusieurs choses qui peuvent ou non se produire. Il est difficile de savoir ce qui se passera dans le futur. Le Barça est ma maison et je ne pourrais pas être mieux que là-bas", a souligné le médian pour Gerard Romero sur Twitch.

"Aujourd'hui, j'aime beaucoup penser au jeu. C'est ce qui me fascine le plus en ce moment. Le temps joue contre moi, comme on dit, mais je ne sais pas où je me vois après ma retraite. Il me vient souvent à l'esprit que j'aimerais devenir entraîneur ou me former pour devenir directeur sportif", a conclu l'Espagnol.