Kévin Vandendriessche est médusé : "C'est inacceptable"

Le joueur de Courtrai n'a pas hésité à exprimer sa frustration après la défaite ce dimanche contre le Beerschot.

Courtrai s'est donc incliné face au Beerschot ce dimanche (2-1). Les hommes de Karim Belhocine ont pris l'avantage via Marlos Moreno (10e) mais ont été renversés par des buts d'Avenatti (30e) et de Sebaoui (42e).

Courtrai est ainsi sur une série catastrophique de 3 points sur 21. Indigne d'un prétendant au top 8. Et cela, Kévin Vandendriessche l'a bien compris et n'a pas hésité à le dire à l'issue du match - selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Nous avons pris l'avantage, puis nous avons cru que c'était fait. Nous avions peur de l'adversaire. Je ne sais pas pourquoi, mais nous n'avons pas joué au football après l'ouverture du score. Une série de 3 points sur 21, c'est tout simplement inacceptable. C'est frustrant que nous n'ayons pas réussi à gagner en 2022", a-t-il déclaré.

Le milieu courtraisien a joué son premier match depuis le 14 janvier, une performance dont il dit ne pas être satisfait. "Je ne suis pas satisfait de mon match, parce que nous n'avons pas gagné. Je n'ai pas joué un bon match, mais si j'en avais joué un bon, cela n'aurait rien changé. Je veux gagner. C'est la seule chose qui compte en football."

Selon lui, le fait que Courtrai ait perdu quelques joueurs importants lors du mercato hivernal - comme Gilles Dewaele, parti au Standard - ne doit absolument pas constituer une excuse. "Beaucoup de choses ont changé, oui. Il y a aussi des joueurs en fin de contrat (...) mais je ne cherche pas d'excuse. Nous avons beaucoup eu la possession ces derniers temps et le plus de tirs au but, mais mais nous n'avons pas eu énormes occasions. Nous avons fait les mauvais choix. Avant le match, on était motivés. Normalement, quand on mène 0-1, on continue comme ça. Mais là on s'est laissés faire."

Il a également évoqué l'objectif du club cette saison : le top 8. Selon lui, cela va être compliqué, mais pas impossible. "Le top 8, ça va être terriblement difficile. Genk et Malines vont bien et nous sommes dans un creux. Nous avons encore une chance, mais nous devons gagner contre Zulte. C'est un match super important pour que l'on se relance. Cette semaine, nous allons travailler dur à l'entraînement pour offrir à nos supporters la première victoire de 2022."