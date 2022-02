Un flop d'Everton signe en D3 anglaise

Burton Albion, actuel 12e de League One (D3 anglaise) a annoncé la signature d'Oumar Niasse (31 ans). L'international sénégalais (9 sélections) était libre de tout contrat depuis la fin de son bail l'été dernier avec Huddersfield.

Niasse avait été recruté par Everton à l'hiver 2016 pour 18 millions d'euros en provenance du Lokomotiv Moscou. Chez les Toffees, il n'a disputé que 42 matchs pour 9 buts et 4 passes décisives. Après des prêts à Hull et à Cardiff, il a quitté le club en 2020.

Jimmy Floyd Hasselbaink, ancien joueur de Chelsea et de Manchester City et actuel coach de Burton, aurait été convaincu par les capacités de Niasse lorsque ce dernier s'est entraîné avec les Brewers durant une courte période.

✍️ Burton Albion are delighted to announce the signing of free agent Oumar Niasse!



Welcome to the #Brewers, Oumar 💛🖤#BAFC



