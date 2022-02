Le match Gand-Seraing reporté à cause du vent

La décision a été prise afin d'assurer la sécurité de tous.

La rencontre entre Gand et Seraing, match d'ouverture de cette 28e journée de Pro League, ne se jouera pas ce soir à la Ghelamco Arena (20h45).

La Pro League a en effet communiqué en ces termes : "Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques et afin de garantir la sécurité des joueurs, collaborateurs et spectateurs, le match entre Gand et Seraing de ce soir est reporté."