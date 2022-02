Steven Defour : "Je commence à développer ma propre vision"

Steven Defour profite pleinement de sa première saison en tant qu'entraîneur adjoint au KV Malines. L'ancien Diable Rouge n'a pas encore décidé s'il voulait T1.

"Tout se passe bien cette saison. J'ai l'occasion de faire beaucoup de choses : des séances d'entraînement, des analyses vidéos, du travail individuel avec les garçons et la professionnalisation de notre jeunesse", a déclaré Steven Defour dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Si je veux devenir éventuellement T1 par la suite ? Je n'ai pas encore décidé. En tant qu'entraîneur principal, vous devez tout mettre de côté. Cela vous prive de votre liberté. Quand je vois le temps que met Wouter Vrancken... Pour le moment, j'essaie d'apprendre autant que possible et je commence à développer ma propre vision", a souligné l'ancien médian.

Steven Defour cite José Mourinho en exemple. Bien que l'entraîneur adjoint du KaVé ne soit pas toujours d'accord avec le Portugais. "Je peux vraiment l'apprécier, mais parfois je pense : José, ce n'est pas possible. Ensuite, je parle surtout de l'aspect tactique, de la façon dont il positionne ses joueurs."