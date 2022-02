Philippe Clement déçu : "Pas récompensés de nos efforts"

L'ASM s'est inclinée en toute fin de match face à Reims au Stade Louis II.

Philippe Clément était logiquement déçu, suite à la défaite des siens face au Reims de Wout Faes et Maxime Busi.

"Je suis très déçu de ne pas avoir pris trois points. Nous jouons chaque match pour gagner et aujourd'hui, nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. On a dominé et les joueurs se sont créés de bonnes occasions. Mais Reims était très bien en place", expliquait le Belge en conférence de presse d’après-match.

"Je quand vu de bonnes choses et suis satisfait de ce que mes joueurs ont réalisé. Certains ont montré de belles choses aujourd’hui. Vanderson a fait un très bon match, de même que Sofiane Diop et Gelson Martins, qui ont montré de belles choses sur les ailes. Wissam Ben Yedder nous met encore un but important. Malheureusement, nous n'avons pas su concrétiser", ponctue le technicien monégasque.

Objectif Coupe de France désormais pour Monaco, qui défiera Nantes mercredi pour une place en finale.