Ligue 1 : Wout Faes et Maxime Busi l'emportent à Monaco dans les arrêts de jeu !

Philippe Clément et ses hommes se sont inclinés dans les arrêts de jeu, laissant filer de précieux points dans la course à l'Europe. Wout Faes et Maxime Busi étaient titulaires.

Alors que la rencontre avait été lancée cinq minutes en retard suite à une action de protestation du Stade de Reims contre l'invasion en Ukraine, l'AS Monaco prendra l'avantage en seconde période grâce à un but de Wissam Ben Yedder (55e, 1-0). Et jusqu'au dernier quart d'heure, les Monégasques pensaient retrouver le top 6, sautant Strasbourg et Rennes au passage. Mais un auto-but de Kevin Volland à la 84e, puis un but de Nathanaël Mbuku au bout des arrêts de jeu (90e+3, 1-2) ont finalement renversé la situation pour Wout Faes, Maxime Busi (titulaires) et leurs équipiers : Reims s'impose à Louis II et prend 7 points d'avance sur la zone rouge. Classement T P G P P B = Forme 1. PSG 26 62 19 5 2 56-23 33 G G G P G 2. Nice 27 48 14 6 7 38-22 16 G P P G P 3. Marseille 27 48 13 9 5 39-24 15 G P G G P 4. Rennes 26 43 13 4 9 51-25 26 P G P G G 5. Strasbourg 26 43 12 7 7 48-31 17 P G G P P 6. Lyon 26 40 10 10 6 34-31 3 G G P G P 7. Nantes 0-0 26 39 11 6 9 34-29 5 P G P G G 8. Monaco 26 38 10 8 8 39-29 10 P G P P P 9. Lens 0-0 26 38 10 8 8 40-36 4 G P P G P 10. Montpellier 26 37 11 4 11 41-38 3 G P P G P 11. Lille OSC 25 36 9 9 7 32-35 -3 G P P G P 12. Brest 0-0 26 33 8 9 9 34-37 -3 P G P G P 13. Reims 26 31 7 10 9 30-30 0 P G P P G 14. Angers 0-0 26 30 7 9 10 30-36 -6 G P P P P 15. Clermont FC 1-1 26 28 7 7 12 27-42 -15 P G G P G 16. Saint-Étienne 26 22 5 7 14 27-50 -23 G G G P P 17. Lorient 0-0 26 22 4 10 12 20-39 -19 P P G P P 18. Metz 0-0 26 22 4 10 12 25-45 -20 G P P P P 19. Bordeaux 1-1 26 22 4 10 12 38-63 -25 P G P P P 20. Troyes 25 21 5 6 14 22-40 -18 G P P P P

Lire aussi… Le Stade de Reims monte en retard à Monaco pour protester contre la guerre en Ukraine