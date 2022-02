Mondial 2022 : La FIFA exclut la Russie !

À l'occasion d'une réunion exceptionnelle organisée ce lundi, la FIFA et l'UEFA ont décidé d'exclure la Russie du Mondial 2022 qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.

La Russie ne participera pas à la prochaine Coupe du monde prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Une décision prise d'un commun accord ce lundi après-midi entre la FIFA et l'UEFA à l'occasion d'une réunion exceptionnelle, et faisant suite à l'invasion russe en Ukraine.

"Suite aux premières décisions adoptées par le Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l'UEFA, qui envisageaient l'adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l'UEFA ont décidé aujourd'hui (lundi) ensemble que toutes les équipes russes, qu'il s'agisse d'équipes nationales ou de clubs, seront suspendues de la participation aux Compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre", peut-on lire dans le communiqué.

Vendredi, les adversaires potentiels de la Russie (Pologne, République Tchèque, Suède) avaient d'ailleurs annoncé leur refus de jouer contre les Russes alors que ces derniers devaient disputer les barrages qualificatifs le 24 mars prochain contre la Pologne à Moscou.

À noter aussi que l'UEFA a décidé d'exclure le Spartak Moscou. Le club russe ne jouera pas son huitième de finale de l'Europa League contre le RB Leipzig, initialement prévu les 10 et 17 mars prochains.