OHL s'impose contre le Lierse en amical

Certains joueurs de l'équipe A étaient alignés côté lierrois.

Selon des informations relayées par la Gazet Van Antwerpen, le Lierse s'est incliné en amical face à OHL ce mardi (1-2).

Si l'équipe lierroise était composée majoritairement de jeunes, certains joueurs du noyau A étaient également présents. Stallone Limbombe, de retour de blessure, a marqué le buts des locaux et a joué les 90 minutes. Jordi Liongola et Jesse Kieboom ont également joué tout le match. En outre, Jens Naessens, Yvan Yagan et Maxime Limbombe ont également pris part au jeu.