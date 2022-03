Van Den Brom revient sur son licenciement d'Anderlecht: "Je n'ai toujours pas compris"

Dans une interview donnée à De Kantine, le Néerlandais est revenu sur ce printemps 2014.

John Van Den Brom a été remercié du KRC Genk il y a quelques semaines, mais son départ du Sporting d’Anderlecht lui reste encore en travers de la gorge.

En 2014, l’entraîneur néerlandais avait été licencié par le Sporting d’Anderlecht. Cela reste selon lui l’un des souvenirs les plus compliqués. "Non, je n’ai pas cherché plus de précisions. Cela était juste difficile à accepter. Je ne suis toujours pas d’accord avec la raison de mon départ, ni avec les explications qui m’ont été données. Mais on, c’est arrivé. Cela arrive ç tout le monde de se faire virer".

Lors de sa première saison John Van Den Brom avait été champion, tout comme son successeur Besnik Hasi.