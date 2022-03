Jérémy Doku encense Vincent Kompany : "Je ne me suis jamais inquiété pour Anderlecht"

Pour de nombreux supporters d'Anderlecht, il est malheureux que Jérémy Doku n'ait pas joué plus de matchs pour les Mauves. Mais l'ailier regarde toujours chaque match de son ancien club. Il savait depuis le début que les choses se passeraient bien avec Vincent Kompany à la barre.

"Anderlecht reste mon club de coeur. Ils s'améliorent chaque saison et j'en suis très heureux. Vincent a joué un rôle important dans ce domaine. À l'époque, nous pensions tous que son approche mènerait à de grandes choses. Anderlecht va revenir au sommet, je n'ai jamais été inquiet à ce sujet", a confié le joueur du Stade Rennais à Het Laatste Nieuws.

Il n'entend plus beaucoup parler de Kompany, mais il repense avec plaisir à sa période avec lui. "C'était amusant et étrange en même temps de jouer avec lui. Une légende de Manchester City qui m'a donné une passe décisive à Anderlecht. Parfois, on se disputait à propos de choses stupides, mais ce n'est pas grave. Vincent est très ouvert aux discussions. Je le respecte beaucoup et j'étais heureux de le revoir, fin décembre, quand je suis venu donner le coup d'envoi."