Verstraete : "Pour moi, ce n'était pas un penalty"

C'était un sujet de discussion entre les journalistes après le match entre Anderlecht et Anvers : comment était-il possible que Birger Verstraete n'ait pas pris son dixième carton jaune ? Le milieu de terrain a été épargné après quelques gros tacles. Il a pourtant été essentiel pour son équipe.

À Anvers, ils avaient leur plan prêt : Ashimeru n'était pas autorisé à distribuer le jeu. Mais ça n'a pas très bien marché. "Nous n'avons pas mal commencé, le plan que nous avions n'était pas mauvais. Mais nous avons fait une erreur et nous avons immédiatement encaissé un but. Nous avions convenu de ne pas laisser Ashimeru s'infiltrer...", a lâché Birger Verstraete.

Si tout le monde s'accorde à dire que Butez a commis une erreur sur Kouamé, Verstraete a un avis différent. "Le deuxième but était aussi de notre faute, mais pour moi ce n'est pas un penalty. Il y a contact, mais il y a une différence entre contact et faute. Nous avons eu quelques occasions à la fin, mais c'est comme ça. Triste. Nous devons être beaucoup plus affûtés. Perdre est une chose, mais pas de la manière dont nous avons perdu beaucoup de points cette saison. Nous allons devoir nous battre jusqu'à la fin".