Jos Daerden sévère envers son ancien club : "La direction peut être blâmée pour cette relégation"

Le Beerschot vit ses dernières semaines en Jupiler Pro League. Les Rats ont à peine pu gagner quatre fois jusqu'à présent. Jos Daerden, qui a été actif comme joueur et entraîneur au Kiel, évoque le malaise de son ancien club.

"Ce qui se passe maintenant est le résultat d'une absence de politique. Les gens font parfois la comparaison avec Westerlo, mais avec eux je vois une politique reconnaissable, où les dirigeants jouent des rôles importants. Le patron turc est présent à chaque match à domicile et le directeur sportif, également turc, est là tous les jours. Cela montre la passion pour le club et vous pouvez diriger avec la connaissance nécessaire. Au Beerschot, on ne voit presque jamais le Prince et Jan Van Winckel, ça ne marche pas", a confié Daerden au Het Belang van Limburg.

Avant même le début de la saison, Daerden s'est rendu compte que l'histoire allait être difficile pour le Beerschot. "Tissoudali était déjà parti, donc le retour de Holzhauser a également chuté. En outre, la qualité du compartiment défensif était bien trop faible. La direction peut être blâmée pour cette relégation. J'espère pour les fans qu'il y aura un plan pour la D1B, mais ce ne sera pas facile", a conclu Jos Daerden