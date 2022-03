Marc Brys : "Il y avait beaucoup de déception dans le vestiaire"

Ce samedi soir, OHL pensait s'imposer à Seraing après avoir ouvert le score en début de seconde période via De Sart. Mais, les Métallos arracheront le partage en fin de rencontre grâce à une réalisation de Maziz.

"Nous sommes allés à Seraing avec un objectif clair : essayer de gagner ce match", a déclaré Marc Brys à l'issue de la rencontre. "Notre objectif était et est toujours de prendre six points sur neuf pour terminer plus haut que l'année dernière en termes de points. C'est une ambition modeste, mais c'en est une", a souligné le T1 des Louvanistes.

"Je pense que nous avons bien contrôlé le match dès le début. Nous avons eu beaucoup de possession de balle avec la pression nécessaire devant. En seconde période, nous avons continué sur cette lancée. Nous avons ouvert le score et ensuite il s'agissait de faire le break. Nous avons eu deux occasions pour y parvenir, mais cela n'a pas fini au fond", a-t-il ajouté.

"Bien sûr qu'il y a de la pression alors, parce que Seraing est une bonne équipe de football avec beaucoup de talent devant. Je l'ai trouvé un peu stérile, alors j'ai pensé que nous allions passer à travers la tempête. Le but est quand même tombé. Dans le vestiaire, il y avait beaucoup de déception", a conclu Brys.