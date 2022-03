🎥 Samatta, buteur avec la Tanzanie, n'est plus qu'à 3 buts d'un record

Hier en amical, la Tanzanie s'est imposée tranquillement face à la République centrafricaine (3-1). Titulaire, le joueur prêté par Fenerbahce à l'Antwerp Ally Mbwana Samatta a inscrit le deuxième but des siens à la 63e.

Il s'agit du 22e but en 65 caps avec l'équipe tanzanienne pour Samatta. Il n'est plus qu'à 3 buts du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale Mrisho Khalfan Fyade Ngasa.

Samatta’s 22nd goal for Tanzania today against Central African Republic.



He earned his senior national team debut against Central African Republic in 2011.



He’s now only three goals away from equaling Mrisho Ngassa pic.twitter.com/ob7SE7Fyqe