Arrivée de Marc Overmars : les excuses de l'Antwerp pour sa communication

L'arrivée du Néerlandais à Anvers fait couler beaucoup d'encre.

La venue de Marc Overmars au Bosuil en a surpris plus d'un, vu le scandale dans lequel le Néerlandais est empêtré aux Pays-Bas.

Son arrivée chez nous a logiquement fait couler pas mal d'encre, des sponsors du club ont même décidé de se retirer.

L'Antwerp vient ainsi de publier un communiqué de presse dans lequel il fait son mea culpa pour sa communication autour de l'arrivée d'Overmars, et affirme avoir pris les mesures nécessaires pour protéger le bien-être de ses employés.

Le club annonce également qu'il s'est également couvert contractuellement et juridiquement au cas où des événements similaires se reproduiraient. Le communiqué évoque :

L'arrivée de Marc Overmars a soulevé de nombreuses questions d'ordre éthique. Bien qu'en tant que club nous ayons pris une décision prudente et réfléchie, nous n'avons pas réussi à l'expliquer clairement en début de semaine. La critique est justifiée. Nous avons commis une erreur cruciale dans notre annonce, car nous n'avons pas su communiquer ce qui était le plus évident : le fait qu'un environnement de travail sûr pour tous nos joueurs et notre personnel est une priorité, et que nous avons une tolérance zéro pour les comportements indésirables sur le lieu de travail.

Dans un souci de clarté :

Le bien-être de tous nos employés est au cœur de nos activités. Depuis des années, nous disposons d'un code de conduite soutenu à l'unanimité, dans lequel il est explicitement décrit qu'il n'y a pas de place dans notre club pour des remarques ou des comportements inappropriés de quelque nature que ce soit. En collaboration avec le conseil d'administration, nous travaillons à l'élaboration d'une politique globale de bien-être et d'intégrité pour le club.



Nous avons eu des discussions approfondies avec Marc Overmars sur son passage à l'Ajax et les choses qui s'y sont passées. Il va sans dire que nous avons clairement fait savoir que nous appliquons la tolérance zéro dans notre club et quelles sont les conséquences si elle n'est pas respectée.



Nous avons également conclu des accords contractuels sans ambiguïté avec Marc Overmars à ce sujet.



Entre-temps, tous les membres de notre personnel ont été largement consultés. Ils ont eu l'occasion de poser les questions nécessaires. Ils sont pleinement convaincus qu'ils peuvent continuer à compter sur un environnement de travail positif et sûr à l'avenir. Nous pensons que chacun doit avoir une seconde chance. Marc Overmars continuera à porter son passé sur lui et devra prouver qu'il en a tiré des leçons. Tout comme il devra faire ses preuves dans l'arène sportive.