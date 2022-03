Un deuxième sponsor lâche l'Antwerp suite à la nomination d'Overmars

L'arrivée du Néerlandais en tant que directeur sportif ne fait pas l'unanimité.

Après que le sponsor Select group ait aujourd'hui annoncé se désolidariser de l'Antwerp, c'est maintenant au tour de Descroes, faisant partie du groupe Intreso, de stopper son partenariat avec le Great Old. Et cela, en réaction à la nomination de Marc Overmars, parti de l'Ajax pour une affaire de messages inappropriés et à caractère sexuel envers des collègues féminines.

Selon Het Laatste Nieuws, la société portuaire (spécialisée dans les traitements phytosanitaires et la lutte antiparasitaire) collabore avec le club depuis 3 ans mais a décidé à l'avenir de ne plus le faire. "Nous avons informé l’Antwerp ce matin que nous résilions le contrat", a déclaré le copropriétaire Maxim Van Hoorebeeck. "Ces dernières années, nous avons travaillé sur la professionnalisation, les valeurs et les normes. Nous voulons donc envoyer un message clair pour dire que nous ne pensons pas comme le conseil d’administration de l’Atnwerp."

"Nous avons actuellement un contrat de deux ans avec le club. Mais même s'ils imposent une amende pour rupture de contrat, nous gardons toujours le cap. Il est dommage que la nomination d'Overmars n'ait pas été discutée au préalable avec les sponsors. Je pense aussi que c'est un mauvais choix commercialement", a-t-il ensuite déclaré.

En outre, Cédric Vanhencxthoven de Heylen Vastgoed, un autre sponsor important, a déclaré : "Il est difficile pour nous de prendre position en ce moment. Je comprends que tout le monde soit surpris de la rapidité de son retour au football. J'espère que le club et le président feront une bonne évaluation."