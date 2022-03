Jérémy Doku quitte le rassemblement des Diables Rouges

Blessé, Jérémy Doku avait tout de même été appelé par Roberto Martinez.

Une décision qui n'avait pas ravi son club, mais qui lui donne finalement raison car l'ancien Anderlechtois n'a finalement pas pu s'entraîner avec les Diables Rouges.

Le staff a tranché et Doku retourne donc à Rennes, où il effectuera une nouvelle rééducation.

UPDATE: @JeremyDoku left the camp and returned to his club. #DEVILTIME