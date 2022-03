Gündogan a fait un choix pour son avenir

Le milieu de terrain se sent bien à Manchester City.

Moins en vue cette saison, Ilkay Gündogan (31 ans, 33 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) reste un élément clé dans la rotation de Pep Guardiola à Manchester City. A un peu plus d'un an du terme de son contrat, le milieu de terrain allemand s'est montré ouvert à une prolongation.

"Je suis très heureux à Manchester City. Je peux imaginer rester au-delà de 2023. Il n’y a pas de discussions contractuelles concrètes. Nous avons une bonne relation. Je suis patient, ce n’est pas urgent", a soutenu l'ancien joueur du Borussia Dortmund pour Kicker.