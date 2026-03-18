Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois

Thibaut Courtois n'est pas ressorti des vestiaires après la pause face à Manchester City. Une simple précaution, affirmait Alvaro Arbeloa, le coach du Real Madrid.

Surprise et inquiétude dans le camp madrilène à la reprise du 8e de finale de Champions League face à Manchester City. Thibaut Courtois ne revenait en effet pas sur la pelouse, remplacé par Andriy Lunin, le n°2 du Real Madrid.

Une décision prise par précaution alors que Courtois, semble-t-il, souffrait des adducteurs. Marca affirmait déjà dans les minutes qui suivaient la nouvelle que le Belge manquerait le derby contre l'Atletico Madrid, le weekend prochain.

Thibaut Courtois déjà de retour le weekend prochain ?

Une information niée par Alvaro Arbeloa dans la foulée de la rencontre et de la qualification tranquille du Real Madrid pour les quarts de finale. L'entraîneur des Merengue a confirmé que c'était une simple précaution prise.

"Il est sorti par précaution. Il ne se sentait pas bien. C'est prévu qu'il soit de retour dimanche", affirme Arbeloa en conférence de presse au sujet de son gardien de but.

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Thibaut Courtois sera quoi qu'il en soit présent dans la sélection de Rudi Garcia dévoilée vendredi, et s'il joue le derby madrilène dimanche (21h), il se rendra probablement à Tubize dans la foulée. Sera-ce pour y faire constater une surcharge musculaire et déclarer forfait pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique, qui impliquent un long déplacement sur le continent américain en pleine saison ? Certains l'imaginent déjà ...