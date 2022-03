Gilbert Bodart admire Thibaut Courtois : "C'est le meilleur gardien belge de tous les temps"

Nous nous sommes entretenus avec Gilbert Bodart, ancienne icône du Standard et considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but belges de tous les temps. L'oncle d'Arnaud Bodart estime qu'aucun, cependant, n'arrive à la cheville de Thibaut Courtois.

Gilbert Bodart est un personnage. Mais l'ancien portier, qui fêtera ses 60 ans cette année, reste aussi une icône de notre football et surtout du Standard de Liège, dont il a porté le maillot de 1981 à 1996, puis de nouveau en 1997-1998, pour un total de plus de 450 rencontres. Nous nous sommes entretenus avec lui, et il nous a longuement parlé de son amour pour Thibaut Courtois mais aussi de sa place personnelle dans l'histoire du football belge.

Bonjour, Mr Bodart. Tout d'abord, je voudrais vous demander d'évoquer votre meilleur souvenir sous le maillot du Standard ?

(il réfléchit) Je pense que le meilleur souvenir, c'est la victoire en Coupe de Belgique au Parc Astrid face à Charleroi. Anderlecht et Charleroi sont les plus grands rivaux du Standard de Liège, ce sont les trois clubs ayant la plus grande rivalité dans le pays et nous avons gagné la Coupe "à Anderlecht", contre Charleroi. Un superbe souvenir, avec mon ami luxembourgeois Guy Hellers.

Guy Hellers, c'est encore aujourd'hui votre meilleur ami dans le milieu du football ?

C'est le seul. Pour moi, Guy n'est même pas un ami, c'est mon petit frère. Les vrais amis dans le football sont rares...

Vous avez gagné des trophées individuels et collectifs. Lesquels ont le plus d'importance pour vous ?

Les trophées d'équipe. Les succès individuels, bof. J'ai été élu meilleur de gardien de Belgique pendant cinq ans mais c'est mieux quand le gardien fait un beau match et que l'équipe est heureuse. J'étais là pour l'équipe et pour les supporters. Sclessin était plein, ils chantaient mon nom, c'était un rêve. C'était ma vie. Mais je ne pensais qu'à arrêter des ballons, pas à avoir des trophées individuels. Par exemple, j'ai perdu le Soulier d'Or pour un petit point. Mais je m'en fous. Et le lendemain, on se déplaçait à Bruges, j'ai arrête un penalty à la dernière seconde et on a gagné 0-1. Voilà, c'est ça, Gilbert Bodart.

Est-ce que vous estimez faire partie des meilleurs gardiens belges de l'histoire ?

C'est difficile de le dire moi-même mais si je suis réaliste, je pense que les trois meilleurs en Belgique ont été Jean-Marie Pfaff, Michel Preud'homme et moi-même. Ce sont les trois qui ont marqué l'histoire du football belge.

Vous ne citez pas Thibaut Courtois.

Ah si ! Mais Courtois est hors-normes. C'est le plus fort de tous les temps. Thibaut Courtois, c'est mon idole.

Qu'a-t-il que vous, Pfaff et Preud'homme n'avaient pas?

Il a mes qualités d'anticipation. Thibaut n'a peur de rien, aussi. Et il a une personnalité... Il a énormément de qualités. C'est le plus fort de tous les temps au niveau belge. Il a toutes les qualités, en fait. C'est mon idole et pas seulement le meilleur au niveau belge : c'est le meilleur gardien du monde.

On ne cite pourtant pas toujours son nom quand on évoque les meilleurs gardiens du monde. On parle de Neuer, Donnarumma, Mendy, Oblak (Courtois n'était même pas repris pour le trophée The Best, nda). Pourquoi ça ?

Pourquoi ? Parce que Thibaut ne parle pas souvent mais quand il parle, il dit parfois des bêtises.Il ne pense qu'à jouer, il ne calcule pas. Mais quand tu as joué à Chelsea, au Real Madrid, et que tu y es le meilleur à chaque fois, il y a tout de même une raison. Quand il joue avec la Belgique, il la sauve 36 fois... C'est un Dieu, pour moi. Et dirais ça même s'il n'était pas Belge. Avant, Manuel Neuer était le meilleur et je le disais aussi.

Mais Thibaut a surpassé Neuer de loin. Il est plus fort que Donnarumma, que Oblak, que tout le monde. Grâce aussi à cette personnalité. Quand tu t'es imposé comme ça, à Chelsea, à l'Atlético, au Real, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Il vient de Genk, et Genk, sur la scène européenne, c'est quoi ? (rires). Et maintenant, c'est le plus grand au monde...

Ca vous dérange quand les gens citent Pfaff, Preud'homme et Courtois en premier parmi les meilleurs belges, et pas forcément vous ?

Non. Ils ont raison. Je pense que Thibaut est le numéro 1. Jean-Marie restera toujours un grand gardien à mes yeux, tout comme Michel Preud'homme, un très grand gardien. Je suis parvenu à lui prendre sa place au Standard et c'était un véritable honneur pour moi. Quand il était titulaire, je suis resté quatre ans derrière lui, avant de passer n°1 et de jouer près de 500 matchs en équipe première. Mais je suis quelqu'un de réaliste : je sais que Thibaut est n°1, Pfaff second et Preud'homme troisième. Puis, moi...

Qu'avez-vous appris de Pfaff et de Preud'homme ?

Au niveau footballistique, Jean-Marie avait une personnalité différente de la mienne. Il avait beaucoup plus d'aura, parlait plus avec la presse, tout ça. Moi, j'étais gardien d'un club comme le Standard qui n'était pas un club du top européen à ce moment-là. Lui était le gardien du Bayern Munich, il y a une différence.